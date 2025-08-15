  • A3 dottor Gianni catalanotto
Stop alla pesca del Gambero rosso imposto alla marineria siciliana. Decreto del Ministero valido fino al 5 settembre

di: Redazione - del 2025-08-15

Immagine articolo: Stop alla pesca del Gambero rosso imposto alla marineria siciliana. Decreto del Ministero valido fino al 5 settembre

(ph. Federpesca)

È già in vigore con decreto del Masaf (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) il fermo pesca dei gamberi di profondità che riguarda le unità da pesca autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca dei gamberi di profondità operanti nel Canale di Sicilia, in particolare nelle GSA 12, 13, 14, 15 e 16. Il periodo di fermo è previsto dal 7 agosto al 5 settembre 2025 inclusi. Divieto che non riguarda pescherecci nordafricani, in particolar modo tunisini. 

    • L’obiettivo del fermo pesca è quello di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di gambero rosso gigante e di gambero blu e rosso. Marineria siciliana che ha criticato la scelta perché ad avere il monopolio della pesca in questo momento sono le imbarcazioni transfrontaliere. 

    Viene inoltre modificato il periodo di interruzione temporanea obbligatoria continuativa per la GSA 19, stabilito dal Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025. Il blocco coinvolge l’intera fascia costiera da Mazara del Vallo a Siracusa. A settembre previsto un ulteriore fermo regionale per le imbarcazioni con reti a strascico nella GSA 16 saranno esclusi i pescherecci oceanici.

