Il lettore scrive: "Barca rimossa, materiali all'interno solo transennati" . La replica del Comune: "Domani la bonifica si concluderà"

di: Redazione - del 2025-08-12

Commenti
Riceviamo e pubblichiamo la nota di un nostro lettore che si rivolge alla nostra redazione per segnalare una situazione che possa trovare attenzione da parte dell’Amministrazione comunale e che riguarda quanto all'interno di una barca abbandonata e rimossa qualche settimana fa. 

    • "Lo scorso mese è stata comunicata la volontà del Comune di rimuovere la barca abbandonata sul litorale di Triscina, all’altezza della strada 141, dove giace arenata sin dal gennaio 2024. Nelle settimane successive è stato effettivamente eseguito un intervento per il recupero dell’imbarcazione. Tuttavia, il materiale che si trovava al suo interno non è stato rimosso: è stato semplicemente spostato a fine strada e recintato con delle transenne. Ad oggi, - prosegue la nota - in prossimità del Ferragosto, quel cumulo di oggetti, evidentemente riconducibili alla barca, rappresenta un potenziale rischio di degrado, poiché facilmente esposto a incuria o ad atti incivili.

    Tale situazione - conclude il lettore - genera preoccupazione tra i residenti della zona. Confidiamo che questa segnalazione possa essere di stimolo affinché l’area venga completamente bonificata, come già avvenuto a Selinunte, portando così a termine un intervento solo parzialmente concluso".

    • In merito alla segnalazione del lettore, arriva la presentazione da parte dell'amministrazione comunale di seguito riportata: "In merito alla segnalazione pubblicata, si precisa che la rimozione della barca abbandonata sul litorale di Triscina, all’altezza della strada 141, è parte di un intervento di pulizia e bonifica del litorale ancora in corso.

    Si tratta infatti di un cantiere aperto e non ancora concluso: il materiale presente all’interno dell’imbarcazione, attualmente recintato per motivi di sicurezza, verrà rimosso nella giornata di domani, come previsto dal programma dei lavori.
    L’Amministrazione ringrazia i cittadini per l’attenzione e assicura che l’area sarà completamente ripulita nei tempi stabiliti.
     

