Erice, al medico campobellese Antonella D’Angelo assegnato il Premio “Franco Di Marco” – Il medico scrittore. Domenica la premiazione
del 2025-08-15
Domenica 17 agosto 2025, alle ore 18:30, il Palazzo Sales di Erice ospiterà una nuova edizione di Cortili Narranti, manifestazione culturale che quest’anno assegnerà il Premio “Franco Di Marco” – Il medico scrittore.
Il riconoscimento sarà conferito al medico campobellese Antonella D’Angelo, autrice della raccolta di racconti “La grattugia di vetro”. Durante l’appuntamento, la scrittrice dialogherà con Filippo Mangiapane, Silvana Moscato, Giuseppe Di Marco e Noemi Genovese.
L’evento è promosso dalla Fondazione Franco Di Marco e dall’Ordine dei Medici di Trapani, con il patrocinio del Comune di Erice.