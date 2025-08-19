  • A3 Conad
Santa Ninfa, stasera per il Sikano Fest 2025 sul palco Karima. Ferreri: “Impreziosita l’offerta culturale”

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-19

Immagine articolo: Santa Ninfa, stasera per il Sikano Fest 2025 sul palco Karima. Ferreri: “Impreziosita l’offerta culturale”

Questa sera alle ore 21:00 in Piazza Libertà a Santa Ninfa (TP) Karima insieme ad Amedeo Ariano Trio accompagneranno gli spettatori in un viaggio emozionante tra canzoni italiane di autori famosissimi, come Pino Daniele o Umberto Bindi, ed i cosiddetti “evergreen” di autori di fama internazionale. La bellissima e potente voce di Karima negli ultimi anni ha aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend e ha partecipato ai programmi “Tale e Quale Show” e I migliori Anni. Amedeo Ariano, batterista e percussionista di fama internazionale, nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi artisti italiani e stranieri tra cui: Lucio Dalla, Renzo Arbore, Gino Paoli, Gianni Morandi, Ornella Vanoni.

    • “Si tratta del quarto appuntamento dell’ottava edizione del Sikano Fest 2025, un festival organizzato dal Comune di Santa Ninfa, e che quest’anno, afferma l’Assessore alla cultura Linda Genco, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, è stato caratterizzato  nei vari appuntamenti da citazioni, anedotti e ricordi del tanto amato autore siciliano”.  "Un festival che punta ad impreziosire l'offerta culturale della nostra città, commenta il Sindaco Carlo Ferreri, e che proprio per la qualità delle proposte quest'anno ottiene il sostegno di diversi Sponsor privati che, unitamente al Comune, hanno deciso di investire nella cultura".

    Il Sikano Fest si chiuderà il 24 agosto al Castello di Rampinzeri con Dario Cascio ed i suoi straordinari cunti siciliani, con le osservazioni astronomiche a cura dell’associazione Lor.sa.star trekking, e con i calici di vino  della Cantina Sociale di Santa Ninfa”.

