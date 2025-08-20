Castelvetrano, "Baratto in materia di tributi locali", il consigliere Errante Parrino presenta mozione

di: Redazione - del 2025-08-20

Il consigliere indipendente castelvetranese, Giuseppe Errante Parrino, ha presentato mozione al Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano Girolamo Celia ed al Sindaco del Comune di Castelvetrano Avv. Giovanni Lentini con la quale propone "l'istituzione del baratto amministrativo e/o partenariato sociale in materia di tributi locali".

"L'istituto del baratto amministrativo rappresenta - si legge nel testo della mozione - uno strumento di politica sociale innovativo, in linea con il principio di sussidiarietà orizzontale, che non solo aiuta i cittadini in difficoltà a sanare la propria posizione debitoria verso il Comune, ma promuove anche il senso civico e la cura dei beni comuni. Il consigliere Errante Parrino propone al Consiglio Comunale di approvare la presente mozione come atto di promozione ed indirizzo al fine d’impegnare il Sindaco e la Giunta ad attivarsi prontamente per la redazione di un Regolamento Comunale per l'applicazione del "baratto amministrativo", definendone i criteri di accesso, le condizioni, le tipologie di attività e le modalità di attuazione".