Castelvetrano, approvato in Consiglio rendiconto finanziario 2024

di: Redazione - del 2025-08-18

Immagine articolo: Castelvetrano, approvato in Consiglio rendiconto finanziario 2024

Si è svolta lo scorso 13 agosto una seduta del Consiglio Comunale di Castelvetrano con all'OdG tra i punti anche l'Approvazione Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 202414 consiglieri presenti e due assenti Stallone e Di Bella, primo punto che è stato approvato con 10 favorevoli, 3 astenuti tutti consiglieri di opposizione, e la vicepresidente del Consiglio Vivona assente perché ha lasciato l'aula al momento del voto.

    • Il secondo punto che riguardava la ratifica delle variazioni di bilancio 2025-2027, è stato approvato con 9 voti della maggioranza, 3 astenuti dell'opposizione: i consiglieri Viola, Catalanotto ed Impallari. Fra le voci ratificate 15 mila euro per i festeggiamenti del Santo Patrono ed euro 26 mila e 800 per la rimozione di rifiuti sul demanio marittimo. Assenti i consiglieri Vivona ed Errante Parrino che era fuori dell'aula. Aggiornamento catasto incendi approvato con 13 voti. 

