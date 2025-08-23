  • A3 Conad
Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

di: Redazione - del 2025-08-23

Immagine articolo: Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice che evidenzia una situazione di incuria relativa alla mancata pulizia dell'area situata a Triscina, nel parcheggio strada 71/bis, di fronte l'emporio, che da tempo si presenta - come ci riferisce - in condizioni di abbandono.

    • "Desta preoccupazione - scrive la lettrice - la presenza di numerose sterpaglie secche che rappresentano un potenziale rischio di incendio, soprattutto in questo periodo dell'anno, caratterizzato da alte temperature. La mancanza di interventi di manutenzione ordinaria non solo compromette il decoro dell'area, ma può avere conseguenze serie per la sicurezza dei residenti".

    Il lettore scrive

