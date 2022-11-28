  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano, via ai lavori per la Casa di comunità, ecco come cambiano sede alcuni ambulatori del Distretto Sanitario

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-21

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, via ai lavori per la Casa di comunità, ecco come cambiano sede alcuni ambulatori del Distretto Sanitario

A Castelvetrano lo start up dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità, prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, porta al temporaneo cambio di sede di alcuni ambulatori del lovale Distretto Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Le nuove sedi sono state individuate come si riporta di seguito:

    -          Diabetologia (5° piano ospedale)
    -          Chirurgia Vascolare (5° piano ospedale)
    -          Urologia (5° piano ospedale)
    -          Endocrinologia (5° piano ospedale)
    -          Dermatologia (3° piano ospedale)
    -          Cardiologia (5° piano ospedale)
    -          Neurologia (5° piano ospedale)
    -          Nefrologia (5° piano ospedale)
    -          Oncologia (5° piano ospedale)
    -          Ortopedia (5° piano ospedale)
    -          Reumatologia (5° piano ospedale)
    -          Otorinolaringoiatria (padiglione esterno del Distretto)
    -          Odontoiatria (padiglione esterno del Distretto)
    -          Audiologia (padiglione esterno del Distretto)
    -          Pneumologia (padiglione esterno del Distretto)
    -          Logopedia (padiglione esterno del Distretto)
    -          Allergologia (padiglione esterno del Distretto)
    -          Fisiatria (padiglione esterno del Distretto)
    -          Foniatria (padiglione esterno del Distretto)

    “La sanità territoriale rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema sanitario – sono le parole di Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell'Asp -, e la creazione della Casa della Comunità è un passo decisivo per rafforzare la vicinanza e l’integrazione tra i servizi sanitari ed i cittadini. Questo progetto non è solo un’opera strutturale, ma il fulcro di un nuovo modello assistenziale che punta a una gestione più efficace delle patologie croniche, alla prevenzione e ad una presa in carico globale della persona. Il necessario trasferimento di alcuni ambulatori potrà comportare un disagio per i cittadini, ma rassicuriamo tutta la popolazione che la continuità dei servizi e la qualità delle prestazioni sanitarie non verranno in alcun modo compromesse. Abbiamo predisposto un piano dettagliato - conclude - per garantire una transizione fluida e minimizzare l'impatto sull’utenza. Altresì, è stata predisposta la dovuta segnaletica informativa”.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Notte Gialla Gibellina 2025 h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Baffo’s 1 mese h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    12 Agosto - Il lettore scrive: “Barca rimossa, materiali all’interno solo transennati” . La replica del Comune: “Domani la bonifica si concluderà”

    09 Agosto - Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

    31 Luglio - Il lettore scrive: “Rubata panchina dal campetto di Basket”

    29 Luglio - Marinella, alcuni commercianti via Marco Polo: “Possibilità di parcheggiare anche sul lato destro”

    I più letti

    46enne trovato senza vita in evidente stato di decomposizione

    Scontro auto-moto sulla SS 188, sul posto i sanitari del 118

    A Gibellina la reunion dei neo 40enni tra ricordi e una serata di festa

    Terremoto in casa Folgore, il Presidente Barraco "sfiducia" la cordata argentina. Atteso Direttore Sportivo ex Enna e Messina

    Abitazione trasformata in centro estetico, finanzieri in azione in provincia di Trapani