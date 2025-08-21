Consigli per una pelle leggera, fresca e protetta. I segreti della beauty routine estiva

di: Giovanni Palermo - del 2025-08-21

(ph. Freepik photos)

Come mantenere la pelle dorata e luminosa anche nei mesi più caldi: i segreti della beauty routine estiva

Nel corso della stagione estiva il tessuto cutaneo è inevitabilmente soggetto a uno stress maggiore rispetto a qualsiasi altro periodo dell'anno. Per non esporre ad alcun rischio la naturale luminosità della pelle, e la sua morbidezza, è comunque sufficiente seguire una beauty routine mirata.

Perché in estate la pelle necessita di più attenzioni?

Nei mesi estivi è fondamentale garantire alla pelle più idratazione e, allo stesso tempo, una maggiore idratazione; questo perché la si espone frequentemente ai raggi solari. Per far sì che anche nelle giornate torride continui a essere fresca e radiosa è prioritario pulirla e detergerla con particolare cura.

I rischi principali

Non seguire una beauty routine adatta alla stagione estiva significa esporre la pelle a una serie di possibili conseguenze. La "zona T" (che comprende fronte, naso e mento), ad esempio, rischia di divenire eccessivamente lucida a seguito di una produzione maggiore di sebo. L'esposizione prolungata al sole, assieme all'utilizzo quotidiano di aria condizionata e a docce frequenti, favorisce la disidratazione. E i raggi UVA e UVB sono tra i principali responsabili dell'invecchiamento precoce e della formazione di macchie scure. L'accumulo di cellule morte e i danni ossidativi, a loro volta, rischiano di rendere visibilmente opaca e stanca la pelle.

Una corretta idratazione alla base della routine quotidiana

Il corpo umano è composto, per una percentuale superiore al 60%, di acqua. Ma, date le temperature molto elevate e le ripetute esposizioni al sole, in estate la perdita di liquidi è costante e copiosa. Oltretutto, una quantità non indifferente di acqua viene espulsa ogni giorno attraverso la cute. Se idratare è fondamentale, lo è ancora di più nei mesi caldi. Meglio affidarsi a prodotti idratanti (una crema o un gel dalle formulazioni piuttosto leggere) più freschi e fluidi delle opzioni normalmente impiegate in inverno.

Lucentezza naturale? Ecco gli oli secchi

Un olio secco di qualità, realizzato con ingredienti il più possibile sani, è in grado di donare alla pelle del viso e ai capelli quella lucentezza naturale che, in estate, è messa spesso a dura prova. In questo ambito i prodotti migliori, come quelli disponibili su Aroma Zone sono apprezzati per la texture leggera e la capacità di nutrire e ammorbidire la pelle senza rilasciare alcun residuo grasso o appiccicoso. Gli oli, facilmente applicabili grazie ai comodi contagocce, pongono in risalto l'abbronzatura estiva.

Il ruolo dei trattamenti illuminanti

Se l'obiettivo è osservare allo specchio una pelle del viso particolarmente radiosa, è utile integrare nella beauty routine quotidiana dei trattamenti illuminanti. Le formulazioni sono in genere arricchite da ingredienti come Vitamina C (un illuminante che stimola la produzione di collagene e illumina la pelle) e Niacinamide (contribuisce a uniformare il tono della pelle, aiutando anche a ridurre la produzione di sebo). Spesso sono presenti anche Retinolo (la pelle appare più liscia e visibilmente più luminosa) e Acido azelaico (riduce le discromie e migliora la texture cutanea).

Detergenti viso per una pulizia ottimale

Nella stagione estiva, oltre al sudore si accumulano giornalmente sulla pelle sebo, smog e polvere, portandola ad avere un aspetto spento a causa delle impurità. Per ovviare il problema è consigliato l'utilizzo di un detergente delicato che doni freschezza al viso e lo renda più radioso. Una pulizia effettuata affidandosi a un detergente, innanzitutto, è efficace per rimuovere facilmente lo sporco, il sebo in eccesso e altri detriti. Può contrastare il colorito opaco, ossigenando la pelle e preparandola ai trattamenti successivi. La scelta dovrebbe indirizzarsi verso detergenti non aggressivi e dermocompatibili, capaci di asportare unicamente la parte di sebo in superficie.

Come contrastare la secchezza

Grande nemico della pelle nella stagione estiva è il clima estremamente caldo; e quando il termometro si impenna, la cute si secca più facilmente. Sarà applicando fluidi e creme dalla potente azione idratante, e caratterizzate da una texture leggera, che l'idratazione verrà ripristinata. Optando per prodotti contenenti acido ialuronico la pelle beneficerà di un'idratazione e di una luminosità ancora maggiori.

L'importanza dell'esfoliazione

Tra gli errori che impediscono alla cute di essere naturalmente luminosa rientra il mancato ricorso all'esfoliazione. Tale trattamento, impiegato regolarmente, favorisce il cosiddetto "turnover cellulare". Considerando come le cellule morte si accumulano giorno dopo giorno sulla superficie della pelle, in assenza di esfoliazione, quest'ultima rischierebbe non solo di divenire opaca, ma anche di mostrarsi ruvida al tatto. Evita, inoltre, che residui di sebo e impurità finiscano per occludere i pori; ciò non consentirebbe alla pelle di riflettere con uniformità la luce. Esfoliandola verrà restituita la luminosità naturale, si otterranno miglioramenti nella texture e i benefici si estenderanno alla rigenerazione cutanea.

Con che frequenza ricorrere all'esfoliazione

Se l'esfoliazione è utile per i motivi suddetti, effettuarla troppo frequentemente, o adottando prodotti troppo aggressivi, significa esporsi al rischio di danneggiare la barriera cutanea. Non è raro neppure riscontrare secchezza e fenomeni di sensibilizzazione. Utilizzare prodotti esfolianti 1 o 2 volte a settimana è sufficiente per chi ha una pelle sensibile, mentre quelle più resistenti non hanno problemi ad affrontare 3 trattamenti a settimana. Terminata l'esfoliazione è fortemente consigliata l'applicazione di una crema idratante onde ristabilire la barriera cutanea. Durante il giorno, infine, è indispensabile dotarsi di prodotti per la protezione solare; la pelle esfoliata, infatti, è maggiormente esposta ai danni causati dai raggi UV.

Proteggere la pelle dal sole: creme e doposole

Acquistare creme con filtri SPF è indispensabile per trascorrere con tranquillità le giornate in spiaggia, ma non solo. E, soprattutto, è importante ricordarsi di spalmarle ogni due ore durante la giornata. Non tutti sono consapevoli del fatto che tali creme tutelano anche la pelle già abbronzata, visto che i raggi ultravioletti sono in grado di agire in profondità e i raggi UVA giungono fino al derma, arrivando a distruggere le fibre di collagene ed elastina. Terminata una lunga giornata al sole, a donare una sensazione di sollievo al viso sono le lozioni doposole, perfette nell'assicurare alla pelle un "surplus" di nutrimento. Ideali sono anche le acque costituzionali. A preservare l'abbronzatura, infine, saranno dei bagnodoccia delicati a base di ingredienti lenitivi e idratanti come aloe vera, calendula, camomilla e vitamina E.

Qual è il vero obiettivo della beauty routine estiva? Evitare, o minimizzare, i disagi causati alla pelle dal clima tipico della stagione estiva, che vede come assoluti protagonisti il grande caldo e un'elevata umidità. Grazie ai prodotti giusti, e di qualità, la pelle stessa verrà idratata ed esfoliata, ritrovando radiosità e luminosità naturali. E sarà anche possibile prevenire gli inestetismi della cute più diffusi.