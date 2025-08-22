  • A3 Conad
Il lettore scrive: "Perdita idrica da giorni in piazza Diodoro Siculo"

di: Redazione - del 2025-08-22

Riceviamo e pubblichiamo la nota di un nostro lettore con la quale segnala una copiosa perdita idrica in zona via Pietro Luna in particolare nei pressi di piazza Diodoro Siculo, quartiere San Giuseppe a Castelvetrano

    • "Perdita d'acqua che dura da qualche settimana. Ci riferisce il lettore. Il guasto idrico era stato sistemato in passato ma adesso una nuova perdita, in questo momento in cui l'erogazione dell'acqua è prevista a giorni alterni è davvero uno spreco". 

