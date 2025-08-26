Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

di: Redazione - del 2025-08-26

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della lettrice Benedetta Cicchirillo su uno stato di degrado in cui versa una delle arterie più trafficate di Castelvetrano, la via Pietro Luna.

"La via Pietro Luna è diventata una strada di campagna con erba alta più di un metro, e per evitarla dobbiamo scendere dai marciapiedi. Sacchi di vestiti abbandonati ovunque. Una strada che viene percorsa da cittadini e turisti. Tombini otturati ma nessuno vede niente".