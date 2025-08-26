  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-08-26

Commenti
Immagine articolo: Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della lettrice Benedetta Cicchirillo su uno stato di degrado in cui versa una delle arterie più trafficate di Castelvetrano, la via Pietro Luna

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "La via Pietro Luna è diventata una strada di campagna con erba alta più di un metro, e per evitarla dobbiamo scendere dai marciapiedi. Sacchi di vestiti abbandonati ovunque. Una strada che viene percorsa da cittadini e turisti. Tombini otturati ma nessuno vede niente".


  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Notte Gialla Gibellina 2025 h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Baffo’s 1 mese h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    22 Agosto - Il lettore scrive: "Perdita idrica da giorni in piazza Diodoro Siculo"

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    I più letti

    Camion a fuoco sull’A-29 invade la corsia opposta. Sul posto i Vigili del Fuoco

    Il sogno desiderato dell'allora Sindaco Vaccarino sul turismo ed il settore olivicolo

    Ex studenti del Commerciale si riuniscono 20 anni dopo il diploma

    Casa di Comunità, struttura che affiancherà l'Ospedale. I giusti chiarimenti in merito

    Partanna si prepara alla tre giorni della manifestazione “Urrà! In transit #3”