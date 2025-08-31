  • A3 dottor Gianni catalanotto
Folgore, la buona volontà non basta, tris dello Sciacca al Marino

di: Redazione - del 2025-08-31

Immagine articolo: Folgore, la buona volontà non basta, tris dello Sciacca al Marino

Esordio amaro per i rossoneri di mister Di Salvo che perdono al Paolo Marino contro l’Unitas Sciacca per 0-3. I goal dei saccensi sono stati realizzati da Ala nel primo tempo e poi all’ottantesimo il raddoppio di Falciano ed il tris firmato da Caternicchia. Folgore in dieci dal 50esimo per l’espulsione di Mac Leevan, reo di aver colpito a palla ferma un avversario. L’undici di mister Di Salvo ha retto per 45 minuti poi il divario fra i due organici ha fatto la differenza.

    • In settimana dovrebbero arrivare alcuni rinforzi nelle file rossonere, l’organico è apparso un po’ troppo leggero per affrontare un campionato di Eccellenza sempre pieno di insidie. C’è tanto da lavorare per la dirigenza che dopo il cambio “gestionale” con la messa in minoranza della cordata argentina dovrà ricompattarsi e trovare le giuste soluzioni.

