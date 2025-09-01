  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo

Interrogazioni e mozioni dei consiglieri Viola ed Errante Parrino sul tavolo del Sindaco

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-01

Commenti
Immagine articolo: Interrogazioni e mozioni dei consiglieri Viola ed Errante Parrino sul tavolo del Sindaco

Nelle scorse ore i Consiglieri Comunale di Castelvetrano, Enza Viola di Obiettivo Città e Giuseppe Errante Parrino, indipendente, hanno rivolto attenzione al Sindaco, da discutere nel massimo consesso civico su alcuni argomenti di importanza della comunità: dal servizio di Scuolabus al Museo Civico ed una richiesta urgente di derattizzazione in alcune zone della città.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Sulla mancata pubblicazione del bando per l’assegnazione del servizio di trasporto scolastico (scuolabus) per l’anno scolastico in corso, la Consigliera Enza Viola chiede al Sindaco e alla Giunta di chiarire: i motivi del ritardo; le misure che si intendono adottare per evitare interruzioni del servizio; le eventuali criticità di natura tecnica, amministrativa o finanziaria; i tempi concreti di pubblicazione del bando e di affidamento del servizio. Mozione invece della consigliera Enza Viola, volta alla piena valorizzazione del Museo Civico di Castelvetrano, catalogazione e strumenti multilingue. 

    Il consigliere indipendente Giuseppe Errante Parrino ha rivolto, invece, al Consiglio Comunale : Interrogazione riguardante una richiesta urgente di derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale, con particolare riferimento alle zone di Via Giallonghi, Via Zara e Via Gandolfo.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    22 Agosto - Il lettore scrive: "Perdita idrica da giorni in piazza Diodoro Siculo"

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    I più letti

    Scontro auto-moto in via Seggio, giovane castelvetranese trasportato in ospedale

    Si improvvisa dentista, denunciate due persone attive in provincia di Trapani

    Granitola, cenni storici di un "feudo" legato fortemente a Castelvetrano

    Marinella, tutto pronto la "Sagra della Sarda 2025 in programma sabato 30 agosto

    Santa Ninfa, vasto incendio nei pressi del campetto del Cristo Risorto. Protezione Civile e ANVVFC sul posto