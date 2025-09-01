Interrogazioni e mozioni dei consiglieri Viola ed Errante Parrino sul tavolo del Sindaco

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-01

Nelle scorse ore i Consiglieri Comunale di Castelvetrano, Enza Viola di Obiettivo Città e Giuseppe Errante Parrino, indipendente, hanno rivolto attenzione al Sindaco, da discutere nel massimo consesso civico su alcuni argomenti di importanza della comunità: dal servizio di Scuolabus al Museo Civico ed una richiesta urgente di derattizzazione in alcune zone della città.

Sulla mancata pubblicazione del bando per l’assegnazione del servizio di trasporto scolastico (scuolabus) per l’anno scolastico in corso, la Consigliera Enza Viola chiede al Sindaco e alla Giunta di chiarire: i motivi del ritardo; le misure che si intendono adottare per evitare interruzioni del servizio; le eventuali criticità di natura tecnica, amministrativa o finanziaria; i tempi concreti di pubblicazione del bando e di affidamento del servizio. Mozione invece della consigliera Enza Viola, volta alla piena valorizzazione del Museo Civico di Castelvetrano, catalogazione e strumenti multilingue.

Il consigliere indipendente Giuseppe Errante Parrino ha rivolto, invece, al Consiglio Comunale : Interrogazione riguardante una richiesta urgente di derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale, con particolare riferimento alle zone di Via Giallonghi, Via Zara e Via Gandolfo.