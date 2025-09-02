  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo

Il poeta gibellinese Salvatore Capo primeggia al Premio Nazionale di Poesia Elimo

Resta sempre aggiornato

di: Mariano Pace - del 2025-09-02

Commenti
Immagine articolo: Il poeta gibellinese Salvatore Capo primeggia al Premio Nazionale di Poesia Elimo

Prestigiosa affermazione per Salvatore Capo, poeta-scrittore di Gibellina. Ha, infatti, recentemente vinto il primo premio, per la sezione in lingua italiana, del Premio Nazionale di Poesia Elimo, indetto ed organizzato dal comune di Poggioreale. Il poeta gibellinese ha primeggiato con la poesia inedita, dal titolo: Le Cose.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • “Credo che in questo tempo di violenze e di brutture - sottolinea Salvatore Capo - sia importante coltivare bellezza, anche attraverso la letteratura e l’arte. In questo tempo in cui abbiamo quasi dimenticato i valori, sia importante - conclude Capo - promuovere momenti culturali che ci riportano ai valori. In quest’ottica la serata di Poggioreale è stata bella e intensa”.

    A Poggioreale, per il Premio Nazionale di Poesia Elimo, Salvatore Capo ha ricevuto anche una “menzione d’onore”.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    22 Agosto - Il lettore scrive: "Perdita idrica da giorni in piazza Diodoro Siculo"

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    I più letti

    Si improvvisa dentista, denunciate due persone attive in provincia di Trapani

    Granitola, cenni storici di un "feudo" legato fortemente a Castelvetrano

    Santa Ninfa, vasto incendio nei pressi del campetto del Cristo Risorto. Protezione Civile e ANVVFC sul posto

    Chiude il tratto A29 Campobello-Mazara. Prevista ispezione periodica del viadotto

    Castelvetrano, Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale da lunedì nella sede comunale di piazza Matteotti