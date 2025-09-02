Il poeta gibellinese Salvatore Capo primeggia al Premio Nazionale di Poesia Elimo

di: Mariano Pace - del 2025-09-02

Prestigiosa affermazione per Salvatore Capo, poeta-scrittore di Gibellina. Ha, infatti, recentemente vinto il primo premio, per la sezione in lingua italiana, del Premio Nazionale di Poesia Elimo, indetto ed organizzato dal comune di Poggioreale. Il poeta gibellinese ha primeggiato con la poesia inedita, dal titolo: Le Cose.

“Credo che in questo tempo di violenze e di brutture - sottolinea Salvatore Capo - sia importante coltivare bellezza, anche attraverso la letteratura e l’arte. In questo tempo in cui abbiamo quasi dimenticato i valori, sia importante - conclude Capo - promuovere momenti culturali che ci riportano ai valori. In quest’ottica la serata di Poggioreale è stata bella e intensa”.

A Poggioreale, per il Premio Nazionale di Poesia Elimo, Salvatore Capo ha ricevuto anche una “menzione d’onore”.