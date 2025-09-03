Il lettore scrive: "Palme abbattute per il punteruolo, sarebbe opportuno un piano di disinfestazione e piantare le nuove"

di: Redazione - del 2025-09-03

Riceviamo e pubblichiamo la nota di un nostro lettore sulla questione delle palme del viale Roma. Proprio nelle scorse ore, il Sindaco della città di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, intervenuto in merito alla caduta del grosso ramo di pino all'interno del Parco delle RImembranze che danneggiato il monumento del Calvario, ha riferito: "Cercheremo di piantare altre piante al posto di quelle non più in vita".

La lettera del nostro lettore: "Ho notato con dispiacere l’abbattimento di alcune palme lungo il Viale Roma, un viale simbolo storico e identitario della nostra città di Castelvetrano. Come noto, questi interventi si sono resi necessari a causa dell’infestazione da punteruolo rosso, una piaga che negli ultimi anni sta colpendo duramente il nostro patrimonio arboreo. Mi rivolgo a Lei per chiedere se siano previsti interventi di ripristino, in particolare la piantumazione di nuove palme nei punti in cui sono stati rimossi le palme colpite dal punteruolo rosso.

Sarebbe auspicabile procedere anche allo smantellamento del terreno infestato, alla bonifica delle aree interessate e alla successiva messa a dimora di nuove palme, per salvaguardare la bellezza, il decoro urbano e il valore culturale del nostro Viale Roma. Inoltre, Le chiedo cortesemente di verificare lo stato di salute delle palme rimaste lungo il viale, valutando con urgenza se vi siano segni di infestazione da punteruolo rosso, e, se necessario, attivare tempestivamente un piano di disinfestazione e trattamento preventivo.

Questo permetterebbe di contenere la diffusione del punteruolo rosso e proteggere le palme sane. Temo infatti che, se si dovesse procedere solo con gli abbattimenti senza un adeguato piano di reintegro e di tutela, nel tempo le palme centenarie rischierebbero di scomparire del tutto dal viale Roma, causando un danno non solo estetico ma anche identitario di castelvetrano. Mi auguro che questa segnalazione venga accolta in modo costruttivo e che possa stimolare un intervento concreto da parte dell’amministrazione comunale".