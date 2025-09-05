  • A3 Conad
Ospedale di Castelvetrano, nuovo consiglio comunale aperto a tutte le amministrazioni del territorio lunedì 8 settembre

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-05

Immagine articolo: Ospedale di Castelvetrano, nuovo consiglio comunale aperto a tutte le amministrazioni del territorio lunedì 8 settembre

Si svolgerà lunedì 8 Settembre 2025, alle ore 10, presso il Convento dei Padri Minimi di San Francesco di Paola, in piazza Josemaría Escrivá a Castelvetrano (Piazza Matteotti), una seduta urgente aperta alle amministrazioni dei comuni di Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Gibellina, Campobello di Mazara Salemi e Vita che come unico punto all'OdG la "Richiesta Mantenimento e potenziamento dei servizi sanitari nel presidio ospedaliero di Castelvetrano”.

