"Azioni concrete per la sanità nel territorio", l'appello di PD e Altra Prospettiva Castelvetrano al Consiglio di lunedì

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-06

Immagine articolo: “Azioni concrete per la sanità nel territorio”, l’appello di PD e Altra Prospettiva Castelvetrano al Consiglio di lunedì

Il Partito Democratico e Un'altra prospettiva Castelvetrano accolgono con favore e sosterranno l'iniziativa dei sindaci del nostro comprensorio, che con la loro proposta congiunta hanno acceso i riflettori sulla drammatica situazione della sanità pubblica locale. Attraverso un comunicato stampa ribadiscono che "è tempo di unire le forze e passare dalle intenzioni alle azioni concrete". 

    • "Lunedì prossimo, in occasione del Consiglio Comunale aperto, - si legge nella nota - auspichiamo che il dibattito non si limiti a una semplice discussione, ma che sia il punto di partenza per un impegno serio e tangibile. Non possiamo più tollerare che la tutela del diritto fondamentale alla salute sia messa a rischio da continui depotenziamenti e riforme che non tengono conto delle reali esigenze dei cittadini. Il nostro ospedale, quello di Castelvetrano, deve tornare a essere un presidio di eccellenza, in grado di offrire servizi sanitari adeguati a tutta la popolazione.

    Chiediamo che si dia seguito - prosegue la nota - alle richieste dei sindaci, garantendo il mantenimento e il potenziamento dei reparti essenziali. In particolare, è cruciale che l'ospedale di Castelvetrano e quello di Mazara del Vallo operino in stretta sinergia e in rete, creando un sistema sanitario forte e coordinato per l'intero territorio. Ci impegniamo a vigilare affinché le promesse non restino lettera morta. Il nostro obiettivo è chiaro: assicurare una sanità pubblica, efficiente e accessibile per tutti. Chiediamo a tutte le forze politiche, alle istituzioni e alla cittadinanza di unirsi a noi in questa battaglia fondamentale per il futuro della nostra comunità.

    Il Partito Democratico di Castelvetrano e Un’altra prospettiva Castelvetrano - conclude la nota - sono pronti a fare la loro parte, lavorando al fianco di chiunque voglia contribuire a restituire dignità e sicurezza al nostro sistema sanitario. Non si tratta solo di politica, ma di una questione di giustizia e responsabilità verso i nostri cittadini". 

