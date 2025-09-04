Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

di: Redazione - del 2025-09-04

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di un nostro lettore Francesco I. il quale, per il tramite della nostra Redazione, intende esprimere un sentito ringraziamento per gli operai del Consorzio di Bonifica Agrigento 3 che, nonostante continue rotture alle condotte vetuste per effetto della pressione dell’aqua e furti di attrezzature essenziali sono riusciti a fare irrigare anche gli oliveti in zona Fenice a Marinella di Selinunte.

“Gentile Redazione, vi scrivo per rendere pubblica la mia sincera riconoscenza in particolare verso due dipendenti del consorzio di bonifica Agrigento 3 che non si sono arresi alle continue rotture delle condotte e, anche nei roventi giorni di Ferragosto, hanno lavorato per individuare i punti di rottura e si sono ingegnati per trovare soluzioni anche low cost per risolvere i danni e consentire l’irrigazione. Sinceramente ad un certo punto, all’ennesimo intoppo, ho pensato che le olive sarebbero rimaste a secco ma così non è stato. L’acqua è arrivata e non ho problemi a dire che mi sono quasi emozionato. Grazie a chi coordina gli uffici nel tentativo arduo di accontentare gli agricoltori che non vorrebbero perdere il frutto di mesi di lavoro.

La politica - prosegue la nota - dovrebbe aprire gli occhi e valorizzare il lavoro di questi Consorzi e investire nelle condotte idriche da cui passa non solo l’acqua ma anche la speranza di portare avanti le eccellenze del nostro territorio quali le olive, l’uva ma anche frutti e agrumeti. Eppure ho letto di stipendi arretrati e difficoltà a pagare i fornitori esterni terzi chiamati in certi casi per effettuare riparazioni più complesse. Se non vogliamo lasciare le nostre campagne all’avanzata inesorabile del fotovoltaico la politica si deve svegliare e noi agricoltori dobbiamo scendere in piazza per difendere le nostre campagne e anche i consorzi troppo spesso abbandonati da una politica distratta e interessata solo alle poltrone”.