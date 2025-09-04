  • A3 Conad
Addio a Giorgio Armani, lo stilista italiano per eccellenza

di: Redazione - del 2025-09-04

Addio a Giorgio Armani, lo stilista italiano per eccellenza

All'età di 91 anni si è spento Giorgio Armani, stilista italiano e grandissimo imprenditore. Dopo una lunga malattia è deceduto tra l'affetto della sua famiglia ed del suo compagno, Leo Dell'Orco, da vent'anni al suo fianco. A dare la notizia il gruppo aziendale attraverso un comunicato. 

    • «Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni». 

    La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l'Armani/Teatro. Per espressa volontà del signor Armani, i funerali si svolgeranno in forma privata.

    Giorgio Armani fu più volte in visita a Selinunte, in molti ricordano l'arrivo in estate di tanti anni fa presso la spiaggia di Marinella e fra lo stupore dei bagnanti firmò autografi e concesse anche qualche scatto.  

