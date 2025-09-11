  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

I giovani della valle del Belice a difesa dell’Ospedale di Castelvetrano

Resta sempre aggiornato

del 2025-09-11

Commenti
Immagine articolo: I giovani della valle del Belice a difesa dell’Ospedale di Castelvetrano

L’ospedale di Castelvetrano, un tempo presidio strategico per l’intera Valle del Belìce, è stato declassato a presidio di base nelle ultime riforme della rete ospedaliera. Le bozze più recenti hanno confermato e in alcuni punti persino aggravato questo ridimensionamento, avvicinando la struttura a un modello di ospedale “minimo”, con gravi conseguenze per un bacino che supera le 100.000 persone e che oggi rischia di non avere più un pronto soccorso pienamente operativo o reparti essenziali garantiti. Proprio mentre il territorio avrebbe bisogno di una rappresentanza forte e determinata, il Belìce si trova senza un deputato regionale che sieda all’ARS e difenda queste istanze. Ed è in questo vuoto politico e istituzionale che i giovani hanno scelto di farsi avanti e assumersi la responsabilità di portare la voce del territorio ai tavoli decisionali.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il Coordinamento Giovani della Valle del Belìce, nato nel 2020 come organo parallelo al Coordinamento dei Sindaci, è oggi una realtà stabile che riunisce ragazze e ragazzi dei diversi comuni del comprensorio. Fin dalla sua nascita ha avuto l’obiettivo di affiancare le istituzioni locali e portare la voce delle nuove generazioni sui temi cruciali per il futuro del territorio, a partire dalla sanità.

    "l Belìce paga lo scotto di non avere oggi un deputato regionale – spiega Michele Simplicio, Coordinatore dell’organo – e noi ci siamo assunti la responsabilità di portare queste istanze nei palazzi dove si prendono le decisioni. Non per bandiere di partito, ma per garantire un diritto fondamentale: la salute". 

  • h7 immobiliare catalanotto

    • L’impegno del Coordinamento ha anche varcato i confini regionali: a maggio scorso, infatti, una delegazione guidata da Simplicio si è recata a Roma, presso la Camera dei Deputati, per consegnare un dossier dettagliato sulla situazione sanitaria del Belìce, con analisi e proposte per restituire al presidio di Castelvetrano un ruolo centrale.

    "Il nostro obiettivo è chiaro – continua Simplicio – fermare il processo di smantellamento e restituire al territorio un ospedale funzionante, con reparti attivi e la garanzia che chi vive qui possa curarsi vicino casa, senza affrontare trasferte onerose e spesso anche fatali. Saremo presenti – annuncia Simplicio – anche ad altre iniziative di protesta promosse dai Sindaci e dai Presidenti dei Consigli comunali: sit-in, manifestazioni, qualsiasi azione che possa dare forza a questa battaglia. Noi non siamo qui per fare propaganda – conclude Simplicio – ma per dare risposte concrete. Per questo, già nei prossimi giorni, incontreremo la Commissaria dell’ASP di Trapani, Sabrina Pulvirenti, e il Presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, così da rafforzare un confronto che non guardi solo al singolo comune ma all’intero comprensorio: superare i campanilismi e costruire una piattaforma di proposte unitarie per tutto il Belìce, affinché la Regione non possa più ignorare il grido di questo territorio. Chi cerca di screditare i giovani si rassegni. Noi continueremo finché l’ospedale del Belìce, non sarà riportato al livello di dignità che merita. Questa non è una battaglia di destra o di sinistra; è una battaglia per la vita delle nostre comunità".

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    04 Settembre - Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

    03 Settembre - Il lettore scrive: "Palme abbattute per il punteruolo, sarebbe opportuno un piano di disinfestazione e piantare le nuove"

    26 Agosto - Il lettore scrive: “Situazione di degrado in via Pietro Luna”

    26 Agosto - Castelvetrano, al buio la via Benedetto D'Acquisto, segnalazioni dei lettori

    23 Agosto - Il lettore scrive: "Incuria e abbandono a Triscina nei pressi del parcheggio strada 71 bis"

    I più letti

    Castelvetrano piange Antonella Esposito, stimata insegnante per anni voce di Rcv

    Furto ai danni dell'Ard di Castelvetrano, bucato un muro posteriore del locale

    Marinella, auto si ribalta, illeso il conducente

    Incidente mortale sulla PA-AG, perde la vita un 42enne

    Aggrediti e rapinati in casa, carabinieri arrestano 46enne straniero