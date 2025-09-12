  • A3 Conad
Tre atleti castelvetranesi del Team Marino Sicily ai Campionati Europei di Kickboxing

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-12

Immagine articolo: Tre atleti castelvetranesi del Team Marino Sicily ai Campionati Europei di Kickboxing

Castelvetrano sale sul palcoscenico internazionale grazie a tre giovani campioni del Team Marino Sicily: Giada Basiricò, Marco Li Vigni e Agostino Bona, pronti a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei di Kickboxing, in programma dall’11 al 21 settembre a Jesolo (VE).

    • Saranno oltre 3.000 gli atleti provenienti da tutta Europa che si confronteranno sul tatami, in una delle competizioni più prestigiose e spettacolari delle arti marziali. I tre castelvetranesi parteciperanno nella specialità del Pointfighting, disciplina che unisce velocità, tecnica e strategia, e che richiede concentrazione e prontezza di riflessi.

    “Per noi è un sogno che si realizza – dichiarano dal Team Marino Sicily – frutto di anni di allenamenti e di una crescita continua. Indossare i colori dell’Italia in una competizione di questo livello è un’emozione indescrivibile.”

    La città di Castelvetrano guarda con orgoglio ai suoi atleti, che con impegno e determinazione portano alto il nome del territorio, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di riscatto e di affermazione personale.

