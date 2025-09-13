Ospedale Castelvetrano, "Immediata sospensione del declassamento", la richiesta dei Presidenti dei Consigli e Sindaci della Valle del Belìce

di: Redazione - del 2025-09-13

Al termine del Consiglio Comunale aperto, tenutosi nei giorni scorsi a Castelvetrano, alla presenza dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Sindaci dei comuni di Castelvetrano, Campobello, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa e Vita, è stato redatto un documento con il quale si chiede fortemente l'immediata sospensione del provvedimento di declassamento posto dagli organi istituzionali nei confronti dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano.

Nel testo del documento si chiede anche una rivalutazione oggettiva e trasparente, fondata sui dati demografici, territoriali e sanitari ed il ripristino ed il potenziamento dei servizi ospedalieri essenziali per il territorio.

La scelta, ritenuta politica, del declassamento del presidio ospedaliero della Valle del Belìce, rappresenta - si legge nella nota - una grave violazione del diritto alla salute e condanna i cittadini del territorio a percorrere decine e decine di chilometri per ricevere urgenti cure.