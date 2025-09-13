  • A3 dottor Gianni catalanotto
Ospedale Castelvetrano, "Immediata sospensione del declassamento", la richiesta dei Presidenti dei Consigli e Sindaci della Valle del Belìce

di: Redazione - del 2025-09-13

Immagine articolo: Ospedale Castelvetrano, "Immediata sospensione del declassamento", la richiesta dei Presidenti dei Consigli e Sindaci della Valle del Belìce

Al termine del Consiglio Comunale aperto, tenutosi nei giorni scorsi a Castelvetrano, alla presenza dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Sindaci dei comuni di Castelvetrano, Campobello, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa e Vita, è stato redatto un documento con il quale si chiede fortemente l'immediata sospensione del provvedimento di declassamento posto dagli organi istituzionali nei confronti dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano. 

    • Nel testo del documento si chiede anche una rivalutazione oggettiva e trasparente, fondata sui dati demografici, territoriali e sanitari ed il ripristino ed il potenziamento dei servizi ospedalieri essenziali per  il territorio. 

    La scelta, ritenuta politica, del declassamento del presidio ospedaliero della Valle del Belìce, rappresenta - si legge nella nota - una grave violazione del diritto alla salute e condanna i cittadini del territorio a percorrere decine e decine di chilometri per ricevere urgenti cure. 

