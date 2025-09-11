  • A3 Conad
Castelvetrano piange Antonella Esposito, stimata insegnante per anni voce di Rcv

di: Redazione - del 2025-09-11

Si è spenta all'età di 69 anni, 70 li avrebbe compiuti il prossimo dicembre, Antonella Esposito, insegnante in quiescenza dal 2019. Laureata in Lettere classiche ha insegnato per molti anni italiano alla Scuola Media Pappalardo di Castelvetrano. Nel 1972 aveva ricevuto la fascia di Miss Liceo Classico.

    • Sposata con l'avvocato Angelo Tamburello, con il quale ha condiviso la passione per la radio, tanto da essere per anni una delle voci di RCV. Lascia due figli, Mirko e Corinne. I funerali si svolgeranno domani alle ore 11 presso la Chiesa San Francesco di Paola a Castelvetrano.

    Ai familiari le più sentite condoglianze della redazione di CastelvetranoNews.it

