Folgore, è notte fonda! Il Licata “asfalta” i rossoneri con un sonoro 0-5. Pres. Barraco: "Non mi dimetto e non vendo"
di: Redazione - del 2025-09-14
Commenti
Esordio amarissimo per la Folgore, il blasonato Licata con una cinquina si aggiudica la prima gara di campionato. Troppo fragile la squadra di Di Salvo al cospetto di una squadra ben quadrata che sicuramente dirà la sua in questa stagione. Unica nota positiva l'affetto dei tifosi che fino al 90esimo hanno incoraggiato l'undici rossonero, alla fine sono partiti dei cori all'indirizzo della presidente invitata a "vendere" la società.