Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

di: Redazione - del 2025-09-17

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice sul ritrovamento di due gattini.

"Il 28 agosto hanno abbandonato una scatola con due micini davanti casa mia. I vigili non se ne sono potuti occupare per la mancanza di un presidio così come anche le varie associazioni. Un gattino è stato adottato ma per la gattina nera non c'è stata ancora nessuna richiesta di adozione. Se non trova sistemazione fra qualche mese dovrà essere messa in una colonia".