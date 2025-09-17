  • A3 dottor Gianni catalanotto
Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

di: Redazione - del 2025-09-17

Commenti
Immagine articolo: Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice sul ritrovamento di due gattini. 

    • "Il 28 agosto hanno abbandonato una scatola con due micini davanti casa mia. I vigili non se ne sono potuti occupare per la mancanza di un presidio così come anche le varie associazioni. Un gattino è stato adottato ma per la gattina nera non c'è stata ancora nessuna richiesta di adozione. Se non trova sistemazione fra qualche mese dovrà essere messa in una colonia".

    Il lettore scrive

