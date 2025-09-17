Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"
del 2025-09-17
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di alcuni genitori degli alunni della Scuola Media Enrico Medi di Castelvetrano che attraverso delle immagini rendono visibile lo stato di degrado nella parte esterna della Scuola, nelle vicinanze della palestra, utilizzata da giovani pallavoliste. Fra l'altro anche un campo di calcetto è completamente in stato di abbandono.
La speranza che attraverso il nostro articolo di chi competenza intervenga per dare decoro ad uno spiazzo che sicuramente al momento è solo teatro di trascuratezza.