Salemi, in Consiglio interrogazione sul ripristino del distaccamento dei VVFF volontari

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-15

Commenti
Immagine articolo: Salemi, in Consiglio interrogazione sul ripristino del distaccamento dei VVFF volontari

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Salemi ha rappresentato per anni un punto di riferimento strategico ed efficiente per la gestione delle emergenze nel territorio comunale e nei comuni limitrofi, pertanto il consigliere comunale di Salemi, Dario Verde ha presentato un'interrogazione scritta e orale sulla riattivazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari. Al contempo è stato chiesto "Quali interventi urgenti il Comune intenda mettere in atto per ripristinare il corretto funzionamento degli idranti presenti sul territorio comunale, anche alla luce dei recenti eventi".

      

     

     

