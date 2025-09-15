Salemi, in Consiglio interrogazione sul ripristino del distaccamento dei VVFF volontari

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-15

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Salemi ha rappresentato per anni un punto di riferimento strategico ed efficiente per la gestione delle emergenze nel territorio comunale e nei comuni limitrofi, pertanto il consigliere comunale di Salemi, Dario Verde ha presentato un'interrogazione scritta e orale sulla riattivazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari. Al contempo è stato chiesto "Quali interventi urgenti il Comune intenda mettere in atto per ripristinare il corretto funzionamento degli idranti presenti sul territorio comunale, anche alla luce dei recenti eventi".