Il lettore scrive: “Riqualificazione della viabilità di Triscina”. Lettera indirizzata al Sindaco

di: Redazione - del 2025-09-15

Immagine articolo: Il lettore scrive: “Riqualificazione della viabilità di Triscina”. Lettera indirizzata al Sindaco

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del nostro lettore, Gaspare Signorello, indirizzata al Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini che riguarda una proposta di riqualificazione della viabilità nella località balneare di Triscina

    • "Gentile Sindaco, Le scrivo in qualità di cittadino nativo di Castelvetrano, che, pur vivendo al Nord per motivi di lavoro, non smette mai di portare nel cuore la nostra terra. Ogni anno, appena mi è possibile, torno con piacere, e Triscina, in particolare, è una delle mie mete preferite. L'amore che nutro per questa frazione mi spinge a proporre, con il massimo rispetto, un'idea che potrebbe, a mio parere, migliorare notevolmente la sua attrattiva, specialmente durante i mesi estivi. La mia proposta riguarda la viabilità di Via del Mediterraneo.

    Nello specifico, - prosegue la lettera - Le suggerisco di valutare la possibilità di trasformare Via del Mediterraneo in un senso unico, con direzione da Tre Fontane verso Selinunte. Questo semplice cambiamento permetterebbe di ricavare lo spazio necessario per la creazione di una pista ciclabile e di una grande passeggiata pedonale lungo l'intera via. La circonvallazione, diventando il principale asse a doppio senso di marcia, ne guadagnerebbe in sicurezza e in vitalità, e le strade perpendicolari ad essa servirebbero da accessi comodi e sicuri per raggiungere qualsiasi punto di Via del Mediterraneo.
    Credo che questo piccolo - conclude la nota - ma significativo intervento possa non solo rendere la viabilità di Triscina più fluida e sicura, ma anche valorizzare tutte le strade interne, rendendole più vive e accessibili. La ringrazio per l'attenzione e spero che questa proposta possa essere presa in considerazione per il bene della nostra amata Triscina. Cordiali saluti."

