Scontro mediato Tranchida vs Antonini, invito alla moderazione da parte di “Cambiamo volto al territorio”

"Trapani ha bisogno di collaborazione, non di conflitti". Lettera aperta ai rappresentanti politici e istituzionali di Trapani, a firma del Coordinatore Provinciale di "Cambiamo Volto al Territorio", Vincenzo Fici. 

    • "Da mesi la nostra città è al centro di un confronto pubblico che, anziché produrre soluzioni, alimenta polemiche e divisioni tra amministratori e imprenditori. Questa situazione, amplificata quotidianamente da giornali e social, sta compromettendo l’immagine di Trapani e rischia di danneggiare irreparabilmente il tessuto economico, il turismo e il futuro della nostra comunità.

    I cittadini, le famiglie e le imprese hanno bisogno di serenità, programmazione e risposte concrete, non di veleni e contrapposizioni personali. Trapani merita rispetto, responsabilità e unità d’intenti. Con questa lettera aperta chiediamo a tutte le parti coinvolte di: mettere da parte personalismi e scontri mediatici; avviare un dialogo costruttivo e trasparente per il bene comune; concentrarsi su progetti e azioni che restituiscano fiducia e prospettive al territorio.

    È il momento di dimostrare, con fatti concreti, che la nostra città viene prima di ogni interesse di parte. Trapani non può più permettersi di essere ricordata solo per polemiche e divisioni. Confidiamo nel senso di responsabilità di ciascuno per inaugurare una fase nuova, all’insegna della collaborazione e del rispetto".

