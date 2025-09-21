  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Folgore, altra disfatta subita. A San Vito già 4-0 nel primo tempo

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-09-21

Commenti
Immagine articolo: Folgore, altra disfatta subita. A San Vito già 4-0 nel primo tempo

Ci si aspettava una reazione alla cinquina subita domenica scorsa per opera del forte Licata oggi a San Vito ma contro la squadra dell'ex Colombo i rossoneri di Mr. Carmelo Di Salvo impattano in una debacle contro una compagine non di certo trascendentale ma che ha compreso i limiti dell'undici castelvetranese.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Limiti che si sono visti tutti nel primo tempo con i locali che addirittura hanno chiuso la prima frazione di gioco sul risultato di 4-0 in virtù delle segnature di Mustaccia e della tripletta di Guaiana. Per la Folgore un palo colpito da Mele sul risultato di uno a zero ed un'occasione per Salvo sullo zero a zero. Ci si aspettava qualcosa dai nuovi acquisti ma purtroppo continua una serie negativa molto pesante. E domenica al Marino arriva il Marsala. 

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    15 Settembre - Il lettore scrive: “Riqualificazione della viabilità di Triscina”. Lettera indirizzata al Sindaco

    04 Settembre - Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

    I più letti

    Castelvetrano, scontro moto-auto, diciannovenne castelvetranese trasportato in ospedale

    Fiera della Tagliata, bancarelle lungo la strada verso il Santuario

    Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    Castelvetrano, 48enne fermato ad un posto di blocco con armi droga e munizioni in macchina

    La castelvetranese Anna Labbruzzo nel team Italia (3° posto) ai Campionati del Mondo di Coiffeur