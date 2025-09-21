Folgore, altra disfatta subita. A San Vito già 4-0 nel primo tempo

di: Redazione - del 2025-09-21

Ci si aspettava una reazione alla cinquina subita domenica scorsa per opera del forte Licata oggi a San Vito ma contro la squadra dell'ex Colombo i rossoneri di Mr. Carmelo Di Salvo impattano in una debacle contro una compagine non di certo trascendentale ma che ha compreso i limiti dell'undici castelvetranese.

Limiti che si sono visti tutti nel primo tempo con i locali che addirittura hanno chiuso la prima frazione di gioco sul risultato di 4-0 in virtù delle segnature di Mustaccia e della tripletta di Guaiana. Per la Folgore un palo colpito da Mele sul risultato di uno a zero ed un'occasione per Salvo sullo zero a zero. Ci si aspettava qualcosa dai nuovi acquisti ma purtroppo continua una serie negativa molto pesante. E domenica al Marino arriva il Marsala.