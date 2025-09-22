  • A3 dottor Gianni catalanotto
Folgore, società e squadra chiuse in silenzio "stampa". I tifosi attendono novità nelle prossime ore

di: Redazione - del 2025-09-22

Immagine articolo: Folgore, società e squadra chiuse in silenzio "stampa". I tifosi attendono novità nelle prossime ore

La seconda batosta consecutiva subita dalla Folgore ha portato la società rossonera a trincerarsi dietro un silenzio stampa che ad onor del vero era già stato anticipato qualche giorno fa, dopo le querelle avvenute sui social. Il presidente della Folgore, Margherita Barraco, ha confermato il silenzio stampa all'emittente Sporticily, la cui troupe ieri voleva intervistare il tecnico Di Salvo.

    • Una sconfitta pesantissima subita ieri in quel di San Vito lo Capo, con i rossoneri che bissano negativamente la debacle della prima di campionato contro il Licata. I nuovi innesti delle ultime ore non hanno portato quella scossa sperata dall'ambiente e questo alla vigilia di un derby storico, come quello contro il Marsala, rappresenta un presente buio, tanto scoramento tra i tifosi e niente che fa sperare ad una ripresa.

    La Folgore vive un momento delicatissimo della sua ottantennale storia, società e squadra devono essere riviste al più presto. Sembra quasi che dalla dirigenza non trapeli la soluzione ai problemi e questo è quello che preoccupa maggiormente i tifosi. Sostenitori fedelissimi che ieri a San Vito sono andati per incitare la propria squadra e sono tornati con una quaterna sul groppone per opera di una compagine, quella dell'ex Colombo, non certo trascendentale ma sicuramente quadrata, di categoria e ben messa in campo. Situazione tattica che invece sembra non perfetta in casa rossonera, difesa alta e debole, al primo affondo gli avversari vanno quasi sempre a nozze. Attacco evanescente ed una condizione atletica ancora non perfetta.

    L'ambiente attende le novità che dovrebbero giungere nelle prossime ore, ed al di là del silenzio stampa, chi di dovere dovrà oggi fare il bene della Folgore, senza se e senza ma. 

