  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

ASP Trapani: nasce “fast track”, sportello dedicato alle prestazioni rapide

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-19

Commenti
Immagine articolo: ASP Trapani: nasce “fast track”, sportello dedicato alle prestazioni rapide

(ph. asp.cz.it)

Per il recupero delle liste di attesa e garantire un percorso dedicato e prioritario ai cittadini in possesso di prescrizioni, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha istituito, presso tutti i CUP aziendali, lo sportello “Fast Track”, dedicato esclusivamente alla gestione delle prestazioni con classe di priorità U (urgenti) e B (brevi) ambulatoriali.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • E’ una delle azioni messe in campo dal Commissario straordinario dell’ASP, Sabrina Pulvirenti, per l’abbattimento delle liste di attesa e descritte in una delibera emanata ieri. Gli sportelli Fast Track saranno operativi dall’1 ottobre 2025, con istruzioni attuative di accesso in progress. Questi sportelli serviranno per indirizzare i pazienti, con prescrizione “codice B”, entro 10 giorni al corretto percorso che garantisca l’erogazione della visita o della prestazione strumentale.

    E’ stato già indetto l’avviso interno di manifestazione di interesse per la formulazione di un elenco di Dirigenti medici ed un elenco del personale infermieristico, ostetrico e tecnico di radiologia, disponibile ad effettuare prestazioni aggiuntive. Hanno già aderito, su base volontaria, 130 medici, 88 tecnici, 663 infermieri e 6 ostetriche. Ora i medici dovranno indicare le date e gli orario di disponibilità.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • A monte è stato avviato un tavolo di confronto con l’Ordine dei Medici di Trapani e con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per migliorare la comunicazione tra i diversi professionisti ospedalieri e territoriali. Prossimamente si attiverà il tavolo con medici specialisti ambulatoriali per coinvolgerli nell’erogazione delle prestazioni, basandosi sugli importi già contrattati per abbattimento liste di attesa. Si punta a snellire il percorso di prescrizione, con il medico che prende in carico il paziente alla prima visita che avrà cura, se lo ritiene, di prenotare direttamente la visita di controllo. In tale modo il paziente non dovrà più tornare dal MMG per avere la prescrizione della visita di controllo.

    L’Azienda mira inoltre ad erogare le prestazioni anche il sabato e la domenica, sempre basandosi su adesione volontaria dei medici al progetto, al fine di dare a tutti la disponibilità all’erogazione prestazione.

    “Abbiamo infine istituito - spiega Sabrina Pulvirenti - una Task Force aziendale, che coordinerò direttamente, quale organismo tecnico-operativo di supporto alla Direzione Strategica, per garantire il rispetto delle scadenze e degli adempimenti previsti dalla normativa regionale e dagli atti dell’Assessorato alla Salute. Supporterà l’attuazione dei percorsi Fast Track dedicati, coordinerà le attività di ricognizione, bonifica e aggiornamento delle liste di attesa e assicurerà la coerenza dei flussi informativi con il sistema SovraCUP regionale”.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    15 Settembre - Il lettore scrive: “Riqualificazione della viabilità di Triscina”. Lettera indirizzata al Sindaco

    04 Settembre - Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

    I più letti

    Castelvetrano, scontro moto-auto, diciannovenne castelvetranese trasportato in ospedale

    Lo scoppio di una gomma, il triangolo di emergenza e poi il volo di circa 6 metri, la corsa in Ospedale e poi il decesso

    Santa Ninfa, cresce l'attesa per la III Edizione della Festa dell'Agricoltura, in programma domenica 28 settembre

    Scontro sulla 188 Salemi-Gibellina, donna ricoverata all'Ospedale di Castelvetrano

    Polizia, in pensione dopo 36 anni di carriera Giovanni Paolo Pellicane