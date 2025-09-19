Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

di: Redazione - del 2025-09-19

Riceviamo e pubblichiamo la nota di un nostro lettore che riguarda l'abbandono selvaggio di rifiuti nella via Errante Vecchia. Nonostante la collocazione delle telecamere, i "criminali" ecologici, così definiti dal lettore hanno trovato altri spazi dove depositare i rifiuti, nella stessa strada.

"Prosegue l'abbandono di rifiuti in via Errante Vecchia che percorro giornalmente dove non trovo più termini per definire il comportamento di molti abitanti del territorio. Anche se è stato collocato un sistema di videosorveglianza i criminali ecologici si sono spostati in altre zone della strada. Io penso sia necessario effettuare degli agguati con le forze dell'ordine per risalire ai colpevoli e risolvere tale situazione indegna che potrebbe essere una risorsa economica per le casse del comune".