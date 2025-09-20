Jesolo, trionfo europeo per il Team Marino Kickboxing Castelvetrano: Agostino Bona è Campione d’Europa WAKO

di: Redazione - del 2025-09-20

Un’edizione da record a Jesolo che ha ospitato i Campionati Europei WAKO di Kickboxing, manifestazione che ha visto sfidarsi oltre 4.000 atleti provenienti da tutta Europa. Sul tatami si sono affrontati i migliori interpreti di questa disciplina, regalando spettacolo e adrenalina per un’intera settimana di sport ad altissimo livello.

Il percorso degli atleti di Castelvetrano. Tra i protagonisti anche tre giovani talenti del Team Marino Kickboxing di Castelvetrano, convocati nella Nazionale Italiana: Giada Basiricò ha combattuto con determinazione fino ai quarti di finale, fermandosi solo davanti a un’avversaria di grande esperienza. Marco Li Vigni ha affrontato con coraggio il tabellone europeo, uscendo agli ottavi ma lasciando un’ottima impressione sul tatami. Agostino Bona, infine, ha compiuto l’impresa: una cavalcata vincente che lo ha portato a salire sul gradino più alto del podio



Il trionfo di Agostino Bona. La vittoria di Agostino Bona è il coronamento di anni di sacrifici, allenamenti quotidiani e rinunce. Atleta modello, sempre presente in palestra, ha saputo trasformare ogni difficoltà in forza, dimostrando sul tatami grande maturità tecnica e caratteriale. Con prestazioni di altissimo livello, è riuscito a imporsi e a conquistare il titolo di Campione Europeo WAKO.

L’orgoglio del Team Marino. Il trionfo di Jesolo non è solo un successo individuale, ma rappresenta l’orgoglio di un’intera squadra. Il Team Marino Kickboxing Castelvetrano conferma così la qualità del lavoro svolto negli anni, con un gruppo unito che si considera una vera famiglia. Un risultato che dà prestigio non solo alla società sportiva, ma a tutto il movimento della kickboxing siciliana e italiana.