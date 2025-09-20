  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Jesolo, trionfo europeo per il Team Marino Kickboxing Castelvetrano: Agostino Bona è Campione d’Europa WAKO

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-09-20

Commenti
Immagine articolo: Jesolo, trionfo europeo per il Team Marino Kickboxing Castelvetrano: Agostino Bona è Campione d’Europa WAKO

Un’edizione da record a Jesolo che ha ospitato i Campionati Europei WAKO di Kickboxing, manifestazione che ha visto sfidarsi oltre 4.000 atleti provenienti da tutta Europa. Sul tatami si sono affrontati i migliori interpreti di questa disciplina, regalando spettacolo e adrenalina per un’intera settimana di sport ad altissimo livello.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il percorso degli atleti di Castelvetrano. Tra i protagonisti anche tre giovani talenti del Team Marino Kickboxing di Castelvetrano, convocati nella Nazionale Italiana: Giada Basiricò ha combattuto con determinazione fino ai quarti di finale, fermandosi solo davanti a un’avversaria di grande esperienza. Marco Li Vigni ha affrontato con coraggio il tabellone europeo, uscendo agli ottavi ma lasciando un’ottima impressione sul tatami. Agostino Bona, infine, ha compiuto l’impresa: una cavalcata vincente che lo ha portato a salire sul gradino più alto del podio

    Il trionfo di Agostino Bona. La vittoria di Agostino Bona è il coronamento di anni di sacrifici, allenamenti quotidiani e rinunce. Atleta modello, sempre presente in palestra, ha saputo trasformare ogni difficoltà in forza, dimostrando sul tatami grande maturità tecnica e caratteriale. Con prestazioni di altissimo livello, è riuscito a imporsi e a conquistare il titolo di Campione Europeo WAKO.

    L’orgoglio del Team Marino. Il trionfo di Jesolo non è solo un successo individuale, ma rappresenta l’orgoglio di un’intera squadra. Il Team Marino Kickboxing Castelvetrano conferma così la qualità del lavoro svolto negli anni, con un gruppo unito che si considera una vera famiglia. Un risultato che dà prestigio non solo alla società sportiva, ma a tutto il movimento della kickboxing siciliana e italiana.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    15 Settembre - Il lettore scrive: “Riqualificazione della viabilità di Triscina”. Lettera indirizzata al Sindaco

    04 Settembre - Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

    I più letti

    Castelvetrano, scontro moto-auto, diciannovenne castelvetranese trasportato in ospedale

    Santa Ninfa, cresce l'attesa per la III Edizione della Festa dell'Agricoltura, in programma domenica 28 settembre

    Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    Castelvetrano, 48enne fermato ad un posto di blocco con armi droga e munizioni in macchina

    La castelvetranese Anna Labbruzzo nel team Italia (3° posto) ai Campionati del Mondo di Coiffeur