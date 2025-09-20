Castelvetrano, Salvatore Di Benedetto nuovo rappresentante del Gruppo Territoriale M5S

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-20

Nella serata di ieri, l’assemblea del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano ha eletto quale nuovo rappresentante Salvatore Di Benedetto. Nel suo primo intervento, Di Benedetto ha espresso gratitudine agli iscritti per la fiducia ricevuta, sottolineando la volontà di imprimere una svolta significativa all’azione politica locale: «Ringrazio gli iscritti per la fiducia accordatami. Vogliamo voltare pagina e ridare al M5S di Castelvetrano la giusta collocazione che merita, per dare un concreto contributo alla città. Ci attende un compito gravoso: rilanciare i valori del Movimento, da diffondere e attuare rispetto a un quadro nazionale e internazionale che oggi va attenzionato come non mai».

Il Coordinatore provinciale del M5S, Patrick Cirrincione, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Sara Chiodo per il lavoro svolto fino ad oggi, augurando al gruppo territoriale di raggiungere, sotto la nuova guida, gli obiettivi prefissati.

Messaggi di augurio sono stati indirizzati al nuovo rappresentante anche dalla Consigliera provinciale M5S Laura Barone, dall’Onorevole regionale M5S Cristina Ciminnisi e dal Coordinatore regionale M5S Nuccio Di Paola, a conferma della vicinanza e del sostegno della comunità pentastellata a livello provinciale e regionale.