“Sportivamente”, nasce la nuova trasmissione sportiva di Cnews.it. In diretta da lunedì 6 ottobre
di: Redazione - del 2025-09-27
Nasce su CNews.it una nuova rubrica di approfondimento sportivo che andrà in onda il lunedì intorno alle 19:20, in diretta sulla pagina Facebook di Castelvetranonews.it a cura di Gianfilippo Bonanno in compagnia di Nino Sinacori e degli ospiti che si alterneranno nel corso della stagione.
Il programma creato per raccontare le vicende sportive di Castelvetrano, particolare focus sulla Folgore, senza tralasciare le tante discipline sportive che si svolgono nella città, dalla Pallavolo al Basket, Calcio a 5, Padel, Arti marziali, Calcio Giovanile e molto altro ancora.
Nel corso della trasmissione ci sarà uno spazio dedicato all'Amarcord Folgore con il coinvolgimento in studio o in remoto di personaggi del passato rossonero. Appuntamento al prossimo 6 ottobre 2025 con la prima puntata di Sportivamente.