“Sportivamente”, nasce la nuova trasmissione sportiva di Cnews.it. In diretta da lunedì 6 ottobre

di: Redazione - del 2025-09-27

Nasce su CNews.it una nuova rubrica di approfondimento sportivo che andrà in onda il lunedì intorno alle 19:20, in diretta sulla pagina Facebook di Castelvetranonews.it a cura di Gianfilippo Bonanno in compagnia di Nino Sinacori e degli ospiti che si alterneranno nel corso della stagione. 

    • Il programma creato per raccontare le vicende sportive di Castelvetrano, particolare focus sulla Folgore, senza tralasciare le tante discipline sportive che si svolgono nella città, dalla Pallavolo al BasketCalcio a 5PadelArti marziali, Calcio Giovanile e molto altro ancora. 

    Nel corso della trasmissione ci sarà uno spazio dedicato all'Amarcord Folgore con il coinvolgimento in studio o in remoto di personaggi del passato rossonero. Appuntamento al prossimo 6 ottobre 2025 con la prima puntata di Sportivamente. 

