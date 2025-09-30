  • A3 Conad
Diventa Arbitro di Calcio e Futsal, anche a Castelvetrano sarà possibile frequentare il corso

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-30

Immagine articolo: Diventa Arbitro di Calcio e Futsal, anche a Castelvetrano sarà possibile frequentare il corso

Sono aperte le iscrizioni al Corso per Arbitri di Calcio e di Futsal, organizzato dalla Associazione Italiana Arbitri, Sezione di Marsala. Il corso è gratuito e possono iscriversi ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 30 anni di età, si svolgerà durante i mesi di ottobre e novembre presso la sede della sezione ubicata all'interno del Palasport di Marsala con ingresso in viale Olimpia.

    • Anche a Castelvetrano sarà possibile frequentare il corso che si terrà presso un Istituto Scolatico convenzionato con l'Associazione Italiana Arbitri, per informazioni chiamare il n. 3806822767.

    Al termine del corso e acquisita la qualifica di arbitro della FIGC sarà consegnata la divisa ufficiale Givova, e la tessera che permette l'ingresso gratuito in tutti gli stadio e Palasport dove si svolgono gare ufficiali FIGC., inoltre gli arbitri vengono retribuiti per ogni gara diretta in funzione del chilometraggio percorso, iniziando nel settore giovanile sia di calcio che di calcio a 5.
     
    L'attività di arbitro di calcio è divertente, consente di fare sport, tantissime amicizie sia a livello regionale che nazionale, e contribuisce a formare un carattere sano, fermo e deciso.

