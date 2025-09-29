  • A3 Conad
Folgore battuta di misura dal Marsala. La volontà non basta, ora serve molto di più

di: Elio Indelicato - del 2025-09-29

Terza sconfitta di fila per la Folgore con dieci gol subiti in tre gare nessuno all’attivo. Di contro il Marsala ben registrato nei reparti non ha avuto difficoltà a portare a casa meritatamente i tre punti con una Folgore rimasta in dieci sin dal 34’ del primo tempo e finendo la gara in nove uomini. Ai folgorini non è mancata la grinta la voglia di farcela al punto di essere incoraggiati e applauditi dai tifosi a fine gara ma l’organico è veramente modesto.

    • Il Marsala ha portato meritatamente a casa i tre punti con un risultato minimo grazie anche alle belle parare del portiere folgorino Keba. Gli azzurri con al seguito un bel numero di tifosi partono forte e al primo minuto già Costa si fa ipnotizzare da Keba mandando di poco al lato. I locali in tutta la gara non hanno mai impensierito la retroguardia marsalese che ha gestito la gara in difesa senza troppi affanni.

    Al 26’ gli ospiti in vantaggio con un bel gesto tecnico di Sferruzza che in area supera l’avversario e batte Keba. I giovani folgorini la mettono sull’agonismo e al 34’ restano in dieci per il doppio giallo di Mendia. Secondo tempo con gli ospiti ad amministrare la gare e con Keba al 9’ che dice no ad un tiro ravvicinato di Costa. Poi solo i tentativi dei rossoneri fino alla fine anche in nove di pareggiare la gara ma la volontà non basta serve molto di più.

    Folgore-Marsala 0-1 

    Marcatori 26’ pt Sferruzza
    Folgore: Keba, Almerico, Pizzolato, Costamagna, Lupo (32’st Gregorat), Kokanzo (41’st Monzon), Mele, Scozzari, Mendia, Korè (18’ st Salvo), Ferrando. All. Di Salvo

    Marsala: Scuffia, Mattaliano, Duli, Chinnici, Miliziano (17’st Genesio), Corso, Lo Nigro (37’ St Angileri), Rosciglione (32’ st Affun), Galfano (15’ st Manno), Costa (32’ st Pace), Sferruzza. All. Chinnici

    Arbitro: Tinetti (Ivrea)

    Note: espulsi al 34’ pt Mendia, 36’ st Almerico.

