  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Folgore, primo punto conquistato a Bagheria dopo un buon primo tempo

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-10-05

Commenti
Immagine articolo: Folgore, primo punto conquistato a Bagheria dopo un buon primo tempo

Primo goal in campionato, realizzato da Korè e primo punto stagionale per la Folgore di mister Di Salvo in quel di Bagheria contro i locali del 90011. Superiorità territoriale dei bagheresi ma la Folgore, specialmente nel primo tempo ha reagito al vantaggio di Serio con una prestazione che lasciava ben sperare per la ripresa.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Secondo tempo tutto di marca bagherese, che addirittura ha chiuso la gara con quattro punte ma i rossoneri alla fine possono recriminare per una clamorosa occasione sbagliata dal nuova arrivato Buba Kanoute che dopo una lunga sgroppata ha tirato la sfera a lato. Buon punto che fa morale e e si spera che domenica contro il Cus Palermo, adesso da solo a zero punti, possa arrivare la tanto attesa vittoria. 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    I più letti

    Maltempo, disagi e traffico paralizzato nella zona del Belìce

    "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    Il castelvetranese Alberto Firenze é il nuovo Direttore Generale dell’ASP di Palermo

    Castelvetrano ricorda, la macabra scoperta di Marinella

    Scontro fra due auto in via Cavallaro, ferito trasportato in Ospedale