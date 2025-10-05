Folgore, primo punto conquistato a Bagheria dopo un buon primo tempo

di: Redazione - del 2025-10-05

Primo goal in campionato, realizzato da Korè e primo punto stagionale per la Folgore di mister Di Salvo in quel di Bagheria contro i locali del 90011. Superiorità territoriale dei bagheresi ma la Folgore, specialmente nel primo tempo ha reagito al vantaggio di Serio con una prestazione che lasciava ben sperare per la ripresa.

Secondo tempo tutto di marca bagherese, che addirittura ha chiuso la gara con quattro punte ma i rossoneri alla fine possono recriminare per una clamorosa occasione sbagliata dal nuova arrivato Buba Kanoute che dopo una lunga sgroppata ha tirato la sfera a lato. Buon punto che fa morale e e si spera che domenica contro il Cus Palermo, adesso da solo a zero punti, possa arrivare la tanto attesa vittoria.