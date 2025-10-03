  • A3 Conad
Il castelvetranese Alberto Firenze é il nuovo Direttore Generale dell’ASP di Palermo

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-03

Al castelvetranese Alberto Firenze, già direttore sanitario del Policlinico Paolo Giaccone e professore associato di Medicina del lavoro dell’Università di Palermo, è stato conferito l'incarico di direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. La giunta regionale, riunita stamattina a Palazzo d'Orléans, su proposta dell'assessore alla Salute, Daniela Faraoni, ha approvato la nomina nel settore della sanità regionale.

    • Alberto Firenze, 56enne castelvetranese, aveva ricevuto, nel luglio del 2024 l'incarico di direttore sanitario del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo. Il conferimento odierno arricchisce la già degna di nota carriera universitaria ed ospedaliera, tra l'altro fu Commissario per l'emergenza Covid a Messina e poi Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Papardo. 

