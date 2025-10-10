Folgore, la società solleva dall'incarico il tecnico Di Salvo ed il Direttore Sportivo Gagliano

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-10

Un fulmine a ciel sereno in casa rossonera, dopo il primo punto conquistato, la società ha sollevato dall'incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra, mister Carmelo Di Salvo. Nello stesso comunicato viene sollevato anche il Direttore Sportivo Domenico Gagliano. Ecco il comunicato ufficiale:

"La ASD Folgore Calcio Castelvetrano comunica di aver sollevato dall'incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra, il sig. Carmelo Di Salvo e da Direttore sportivo il sig. Domenico Gagliano. Ringraziandoli per l'impegno messo fin dal loro arrivo in casa rossonera, la società ha necessità immediata di cambiare strategia a 360 gradi perchè nonostante i grossi sacrifici messi in atto da codesto gruppo dirigenziale, i risultati non sono stati soddisfacenti e senza alcuna garanzia di miglioramento per il prossimo futuro. Al tecnico ed al Direttore sportivo codesta società augura le migliori fortune. La società comunica altresì che in queste ore sta valutando e vagliando quale possa essere la figura del nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra in vista dell'importante gara di domenica contro il CUS Palermo. Comunica che la società nel rispetto di chi va ed in attesa di chi arriverà continua a mantenere il silenzio stampa nel rispetto di tutti".