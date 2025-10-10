  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Grande Sicilia avvia il dialogo con le realtà civiche di Castelvetrano: incontro con i consiglieri Impallari e Catanalotto

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-10

Commenti
Immagine articolo: Grande Sicilia avvia il dialogo con le realtà civiche di Castelvetrano: incontro con i consiglieri Impallari e Catanalotto

I co-coordinatori provinciale di Grande Sicilia a Trapani, Nicola Li Causi, e Salvatore Montemario (quest’ultimo di ritorno da una serie di incontri sul territorio con il nuovo presidente dello IACP trapanese, Enzo Scontrino), hanno avviato in queste ore un proficuo dialogo con i consiglieri comunali Giovanni Impallari e Gaspare Catanalotto, esponenti di due distinte liste civiche cittadine.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’incontro, improntato alla condivisione di valori e prospettive comuni per il futuro di Castelvetrano, segna l’avvio di un percorso politico di collaborazione che punta a unire energie e competenze nell’interesse della comunità locale.

    “L'apertura cittadina di Grande Sicilia  - afferma il co-coordinatore Li Causi e originario di Castelvetrano - nasce dalla volontà di creare un percorso radicato e fondato sul dialogo e l’impegno civico. Siamo pronti a collaborare per un progetto capace di valorizzare il nostro territorio, che parte dal basso e che restituisca fiducia ai cittadini”.

    Gli fa eco Salvatore Montemario, il quale chiosa sottolineando che “Grande Sicilia nasce come forza politica aperta al dialogo con le migliori espressioni civiche del territorio. Continueremo a farlo”.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Deceduta la prof che denunciò il ritardo dei referti ASP

    Semplificata la prenotazione ritiro rifiuti ingombranti, lo comunica la Sager. Ecco la procedura da effettuare

    30 bambini colpiti da tossinfezione, ASP Trapani sospende ditta del servizio mensa

    Processo Musabet, assolti quattro castelvetranesi perchè il fatto non sussiste

    Cresce l'attesa per la seconda edizione della Sagra del Pane di Castelvetrano in programma il 18 e 19 ottobre

    Lube store p1 dal 7 ottobre