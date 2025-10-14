  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Tegola sulla Folgore, penalizzazione di un punto per il pagamento in ritardo del lodo Cavataio

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-14

Commenti
Immagine articolo: Tegola sulla Folgore, penalizzazione di un punto per il pagamento in ritardo del lodo Cavataio

Piove sul bagnato, recita un antico adagio e per la Folgore giunge oggi dal Tribunale Federale Territoriale, come da Comunicato Ufficiale della FIGC - LND Sicilia n. 126 una sanzione che pesa: penalizzazione di un punto in classifica, quattro mesi di inibizione a carico del Presidente Margherita Barraco ed un'ammenda di 300 euro.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La questione riguardava la posizione dell'ex allenatore rossonero Filippo Cavataio, situazione risolta con il pagamento che però è avvenuto in ritardo. Grazie al pagamento la sanzione nei confronti della società rossonera è stata ridotta. 

    Uno stralcio del comunicato ufficiale del Tribunale Federale Territoriale: "Ritenuta pertanto provata la sussistenza dell’illecito disciplinare, valutata la corretta qualificazione giuridica fatta dalla Procura Federale e la conseguente attribuzione di responsabilità diretta a carico della Sig.ra Barraco Margherita Mariella e della ASD Folgore Calcio C. Vetrano P.Q.M.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
    - l'ammenda di € 300,00 e punti uno di penalizzazione da scontarsi nella S.S. 2025/2026 a carico della A.S.D. Folgore Calcio C. Vetrano;
    - la inibizione per mesi quattro a carico della Sig.ra Barraco Margherita Mariella.

    Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S".

    Dalla società trapela che "il presente provvedimento potrebbe essere appellato, una sanzione che sembra troppo onerosa, fanno sapere dalla dirigenza, con una penalizzazione che si dovrebbe applicare in caso di recidiva. Un pagamento, che è stato effettuato, solo con qualche giorno di ritardo". 

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Castelvetrano, rubano mobili e arredi da una struttura alberghiera confiscata, denunciate quattro persone dai Carabinieri

    Deceduta la prof che denunciò il ritardo dei referti ASP

    Castelvetrano, danneggiata un'auto parcheggiata in centro, rubati cellulari ed effetti personali

    “Il nostro amore tra ostacoli, malattie e barriere architettoniche. Aiutateci”. L’appello della castelvetranese Teresa Pisani e del marito Fabio

    Don Giuseppe Undari lancia un grido d'allarme: "Oltre 200 famiglie a Castelvetrano riescono a sopravvivere grazie alla Caritas"

    Lube store p1 dal 7 ottobre