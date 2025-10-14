Tegola sulla Folgore, penalizzazione di un punto per il pagamento in ritardo del lodo Cavataio

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-14

Piove sul bagnato, recita un antico adagio e per la Folgore giunge oggi dal Tribunale Federale Territoriale, come da Comunicato Ufficiale della FIGC - LND Sicilia n. 126 una sanzione che pesa: penalizzazione di un punto in classifica, quattro mesi di inibizione a carico del Presidente Margherita Barraco ed un'ammenda di 300 euro.

La questione riguardava la posizione dell'ex allenatore rossonero Filippo Cavataio, situazione risolta con il pagamento che però è avvenuto in ritardo. Grazie al pagamento la sanzione nei confronti della società rossonera è stata ridotta.

Uno stralcio del comunicato ufficiale del Tribunale Federale Territoriale: "Ritenuta pertanto provata la sussistenza dell’illecito disciplinare, valutata la corretta qualificazione giuridica fatta dalla Procura Federale e la conseguente attribuzione di responsabilità diretta a carico della Sig.ra Barraco Margherita Mariella e della ASD Folgore Calcio C. Vetrano P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- l'ammenda di € 300,00 e punti uno di penalizzazione da scontarsi nella S.S. 2025/2026 a carico della A.S.D. Folgore Calcio C. Vetrano;

- la inibizione per mesi quattro a carico della Sig.ra Barraco Margherita Mariella.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S".

Dalla società trapela che "il presente provvedimento potrebbe essere appellato, una sanzione che sembra troppo onerosa, fanno sapere dalla dirigenza, con una penalizzazione che si dovrebbe applicare in caso di recidiva. Un pagamento, che è stato effettuato, solo con qualche giorno di ritardo".