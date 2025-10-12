  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

(VIDEO) A Petrosino finisce in rissa una gara di B1 di Pallamano

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-10-12

Commenti
Immagine articolo: (VIDEO) A Petrosino finisce in rissa una gara di B1 di Pallamano

Epilogo vergognoso della partita di cartello della prima giornata del campionato di Serie B maschile di Pallamano, fra Il Giovinetto Petrosino e l'Aretusa, squadra di Siracusa. Il tutto è avvenuto al 22mo minuto del secondo tempo sul punteggio di 24 a 23 per gli ospiti. In un'azione di attacco un giocatore petrosileno è stato colpito dall’avversario siracusano e in campo si è scatenata una maxi rissa e si sono accesi gli animi tra gli spettatori. La gara, vista l'importanza era trasmessa in diretta in diversi canali social e sul canale Youtube della FederPallamano.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • VIDEO DELLE IMMAGINI DEPRECABILI DELLA RISSA SCOPPIATA ALL'INTERNO DEL TERRANO DI GIOCO A PETROSINO

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Deceduta la prof che denunciò il ritardo dei referti ASP

    30 bambini colpiti da tossinfezione, ASP Trapani sospende ditta del servizio mensa

    Processo Musabet, assolti quattro castelvetranesi perchè il fatto non sussiste

    “Il nostro amore tra ostacoli, malattie e barriere architettoniche. Aiutateci”. L’appello della castelvetranese Teresa Pisani e del marito Fabio

    Don Giuseppe Undari lancia un grido d'allarme: "Oltre 200 famiglie a Castelvetrano riescono a sopravvivere grazie alla Caritas"

    Lube store p1 dal 7 ottobre