(VIDEO) A Petrosino finisce in rissa una gara di B1 di Pallamano

di: Redazione - del 2025-10-12

Epilogo vergognoso della partita di cartello della prima giornata del campionato di Serie B maschile di Pallamano, fra Il Giovinetto Petrosino e l'Aretusa, squadra di Siracusa. Il tutto è avvenuto al 22mo minuto del secondo tempo sul punteggio di 24 a 23 per gli ospiti. In un'azione di attacco un giocatore petrosileno è stato colpito dall’avversario siracusano e in campo si è scatenata una maxi rissa e si sono accesi gli animi tra gli spettatori. La gara, vista l'importanza era trasmessa in diretta in diversi canali social e sul canale Youtube della FederPallamano.