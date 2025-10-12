Folgore sconfitta dal CUS in casa, ultimo posto in classifica per i rossoneri

del 2025-10-12

Un goal di Moncada sul finire del primo tempo è bastato al CUS Palermo per espugnare il Paolo Marino e lasciare l'ultimo posto in classifica proprio ai rossoneri di Castelvetrano. Il cambio di panchina lasciava sperare in una prestazione più convincente invece, la sconfitta relega la Folgore, dopo cinque giornate all'ultimo posto in classifica. Poche idee messe sul campo, un goal annullato a Salvo, ed una situazione che adesso inzia a farsi pesante.

Un punto in 5 gare, un solo goal realizzato e dodici subiti, il nuovo tecnico Marino avrà tanto lavoro da svolgere ma sicuramente avrà bisogno di alcuni innesti per rafforzare l'organico che oggi non è riuscito ad avere la meglio al cospetto di una squadra che tutto si può dire non è certo una corazzata.