Folgore, Andrea Moceri lancia l'allarme: "Situazione complicata, serve una società"

di: Redazione - del 2025-10-22

Nel corso della trasmissione Sportivamente, in diretta sulla nostra pagina social di Facebook, in onda ieri sera, il Responsabile Area Tecnica della ASD Folgore, Andrea Moceri, è intervenuto telefonicamente e le sue dichiarazioni hanno il sapore di un vero e proprio lancio di allarme.

"Sono stato chiamato per un supporto tecnico dall'amico Dino Marino, non per sistemare situazioni pregresse. La situazione non è delle più rosee, io sto cercando attraverso colloqui con ex dirigenti per cercare di risollevare le sorti di questa blasonata società. La Folgore merita molto di più. Prima di parlare di rinforzi dobbiamo vedere se ci sono le condizioni, se la squadra non si è allenata c'è un motivo. Non conosco la reale situazione economica della Folgore. Ci vuole una condizione economica solida. Cercare di ripartire non cadendo negli errori precedenti".

Parole forti ma che evidenziano uno spaccato della situazione attuale in cui versa la società. Moceri ha ribadito che una piazza con una tifoseria del genere merita altro. La speranza che nelle prossime ore si possa trovare l'intesa per risanare e ripartire con più serenità. Al momento non è giunta alcuna dichiarazione del Presidente del sodalizio rossonero, Avv. Margherita Barraco.