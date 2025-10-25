  • A3 Conad
Folgore, striscioni di contestazione, il Presidente invita i tifosi a colloquio

di: Redazione - del 2025-10-25

Immagine articolo: Folgore, striscioni di contestazione, il Presidente invita i tifosi a colloquio

Nota della società rossonera dopo gli striscioni di contestazione apparsi ieri in alcuni punti di Castelvetrano. “La società chiede un incontro immediato oggi pomeriggio alle 15:30 presso lo stadio Paolo Marino con una delegazione dei tifosi al fine di ascoltare, replicare e chiarire in un confronto adulto, che possa portare al superamento di quelle problematiche che stanno solo danneggiando la squadra e la Folgore tutta. 

    • Si precisa che questo è un segnale di apertura, anche se la società non è mai stata chiusa, volto non a giustificare o ad attaccare nessuno, ma solo a trovare soluzioni che possano essere costruttive come non lo è ogni comportamento che crei solo acredini ed astio. La società ASD Folgore Calcio C.Vetrano”

