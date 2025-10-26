Folgore, rossoneri sconfitti dal Castellammare nonostante un finale orgoglioso

di: Redazione - del 2025-10-26

Folgore ancora sconfitta al Paolo Marino, a passare oggi il Castellammare di mister Mione che grazie al doppio vantaggio ottenuto nella prima frazione porta i tre punti a casa. Rossoneri in dieci nella seconda parte della prima frazione per l'espulsione diretta dell'attaccante Salvo. Nel secondo tempo la gara sembrava essere completamente in mano agli ospiti ma a dieci dalla fine i rossoneri con Omar Gueye trovavano il goal della speranza. L'arrembaggio finale della Folgore non ha però sortito l'effetto sperato. Società contestata dai tifosi presenti in curva con striscioni. Alla fine la squadra è andata sotto la curva dove ha ricevuto una fredda reazione di silenzio.