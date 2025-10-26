  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Folgore, rossoneri sconfitti dal Castellammare nonostante un finale orgoglioso

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-10-26

Commenti
Immagine articolo: Folgore, rossoneri sconfitti dal Castellammare nonostante un finale orgoglioso

Folgore ancora sconfitta al Paolo Marino, a passare oggi il Castellammare di mister Mione che grazie al doppio vantaggio ottenuto nella prima frazione porta i tre punti a casa. Rossoneri in dieci nella seconda parte della prima frazione per l'espulsione diretta dell'attaccante Salvo. Nel secondo tempo la gara sembrava essere completamente in mano agli ospiti ma a dieci dalla fine i rossoneri con Omar Gueye trovavano il goal della speranza. L'arrembaggio finale della Folgore non ha però sortito l'effetto sperato. Società contestata dai tifosi presenti in curva con striscioni. Alla fine la squadra è andata sotto la curva dove ha ricevuto una fredda reazione di silenzio. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Campobello, imbratta auto ed edifici, carabinieri denunciano 21enne

    Castelvetrano, corrieri con un 1 kg di cocaina pura fermati dalla Polizia allo svincolo di Campobello

    Furgone in fiamme sulla A29 nei pressi dello svincolo di Santa Ninfa

    Rinascere Insieme APS: la forza della comunità per chi affronta il difficile percorso delle "dipendenze"

    Omicidio Mattarella, arrestato dopo 45 anni ex Prefetto per depistaggio

    Lube store p1 dal 7 ottobre