“Discriminazione a dipendenti comunali sui punteggi in graduatoria”, Enza Viola interroga l’Amministrazione su progressione del personale

2025-10-24

Con Determinazione Dirigenziale n. 2354 del 15 ottobre 2025, il Responsabile della Direzione competente ha comunicato l’elenco e la graduatoria definitiva degli istruttori, corredata di numero di protocollo e data di presentazione della domanda, in conseguenza all’avviso sulla procedura di progressione economica all’interno delle aree contrattuali del personale dirigente del Comune di Castelvetrano per l’anno

"Nel 2021 alcuni Responsabili di Direzione - si legge nel testo dell'interrogazione della consigliera Enza Viola di Obiettivo Città- non hanno ottemperato all’obbligo di valutare la performance di alcuni dipendenti, mentre l’Ufficio del Personale non ha provveduto a sollecitare tempestivamente tale situazione, generando una discriminazione nei confronti dei dipendenti interessati, che non hanno ottenuto punteggio per le proprie performance, compromettendo la correttezza e la trasparenza del dato di valutazione".

La consigliera Viola interroga l'Amministrazione "se abbia valutato la possibilità di revocare la graduatoria definitiva pubblicata con Determinazione Dirigenziale n. 2354/2025, al fine di ristabilire criteri di valutazione equi e trasparenti ed eventuali correttive l’Amministrazione intenda adottare per garantire il rispetto del regolamento comunale e dei criteri di valutazione del personale e quali misure saranno messe in atto affinché simili omissioni non si ripetano, assicurando l’uguaglianza di trattamento e la piena trasparenza nelle future progressioni economiche interne".