“Discriminazione a dipendenti comunali sui punteggi in graduatoria”, Enza Viola interroga l’Amministrazione su progressione del personale

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-24

Con Determinazione Dirigenziale n. 2354 del 15 ottobre 2025, il Responsabile della Direzione competente ha comunicato l’elenco e la graduatoria definitiva degli istruttori, corredata di numero di protocollo e data di presentazione della domanda, in conseguenza all’avviso sulla procedura di progressione economica all’interno delle aree contrattuali del personale dirigente del Comune di Castelvetrano per l’anno

    • "Nel 2021 alcuni Responsabili di Direzione - si legge nel testo dell'interrogazione della consigliera Enza Viola di Obiettivo Città- non hanno ottemperato all’obbligo di valutare la performance di alcuni dipendenti, mentre l’Ufficio del Personale non ha provveduto a sollecitare tempestivamente tale situazione, generando una discriminazione nei confronti dei dipendenti interessati, che non hanno ottenuto punteggio per le proprie performance, compromettendo la correttezza e la trasparenza del dato di valutazione". 

    La consigliera Viola interroga l'Amministrazione "se abbia valutato la possibilità di revocare la graduatoria definitiva pubblicata con Determinazione Dirigenziale n. 2354/2025, al fine di ristabilire criteri di valutazione equi e trasparenti ed eventuali correttive l’Amministrazione intenda adottare per garantire il rispetto del regolamento comunale e dei criteri di valutazione del personale e quali misure saranno messe in atto affinché simili omissioni non si ripetano, assicurando l’uguaglianza di trattamento e la piena trasparenza nelle future progressioni economiche interne".

