Castelvetrano, estorsione a dipendente distributore di carburanti, 43enne denunciato dai Carabinieri

di: Comunicato Stampa - del 2025-10-27

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, estorsione a dipendente distributore di carburanti, 43enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato un 43enne del posto per un’estorsione operata ai danni di un dipendente di un locale distributore di carburanti. L’addetto ai rifornimenti, richiedeva al 112 l’intervento dei Carabinieri, riferendo che poco prima un uomo a bordo di un furgone si era presentato al distributore intimandogli di consegnargli 100€, e al suo rifiuto, aveva sollevato la maglietta mostrando il calcio di una pistola costringendolo a consegnargli il denaro per poi allontanarsi.

    • La vittima riferiva inoltre che la stessa persona nella precedente mattinata aveva fatto il pieno al suo furgone, andando via senza pagare. Nel corso dell’immediato intervento di una pattuglia, giunta sul posto per raccogliere la denuncia del dipendente, giungeva presso il distributore il presunto autore dell’estorsione, che veniva immediatamente fermato e sottoposto a controllo.

    L’uomo opponeva resistenza spingendo e strattonando i Carabinieri al fine di impedire la perquisizione del proprio veicolo, a bordo del quale veniva rinvenuta e posta sotto sequestro, una pistola a salve modificata tramite l’asportazione del tappo rosso. L’uomo, in evidente stato di agitazione al momento del controllo, rifiutava di essere sottoposto alle operazioni di accertamento dello stato di ebbrezza.

    Il 43enne e stato quindi deferito all’A.G. per i reati di, insolvenza fraudolenta, porto di armi od oggetti atti ad offendere, estorsione, resistenza e guida in stato di ebbrezza.

